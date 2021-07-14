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Kağıthane'de güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada

14.07.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de, gündüz saatlerinde 3 kasklı şüpheli park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü gündüz saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 kasklı kişi motosikletlerle bir apartmanın açık otoparkı önüne park etti. Yanında getirdiği malzemelerle otoparka giren bir kişi, park halindeki bir motosikleti sürükleyerek götürmeye başladı. Motosikleti otoparkın dışına çıkaran kasklı şüpheli arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Aracının çalındığını öğrenen motosiklet sahibi ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Yaşanan hırsızlık anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)


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Kağıthane
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