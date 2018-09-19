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Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Kağıthane'de bulunan bir AVM'ye gelen silahlı bir kişi, polisi alarma geçirdi. AVM'de iş yeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen silahlı kişi, polis teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre AVM'ye gelen bir kişi, yemekhane ve kafeteryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı. Elinde silah bulunan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM'ye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Özel harekat ekipleri de buraya geldi. Silahlı kişinin, AVM'de iş yeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu öne sürüldü. Zaman zaman AVM'nin teras bölümüne çıkan kişi, polis teslim oldu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane AVM

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
AWM LER DE BATTI AÇIK ALAN DAHA İYİ
DEVLET DEVLET DEĞİL Kİ, ALDIĞI VERGİYE BAKAR, AMA TİCARET YAPAN İNSANLARIN HAKLARINI KORUYACAK BİR SİSTEM YOK ÜLKEDE. ADAM BAŞKA NE YAPACAK ALACAĞINI ALAMIYORSA?
Kağıthane de zaten 1 tane avm var isim neden vermezsiniz :)
iyi de girişte kobtrolden nasıl geçmiş.güvenlikler soruşturulmalı
Bu akılları bunlara dizilerde veriyorlar.. uzak değil daha iki gün önce (söz)
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