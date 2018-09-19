Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

Edinilen bilgiye göre AVM'ye gelen bir kişi, yemekhane ve kafeteryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı. Elinde silah bulunan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM'ye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Özel harekat ekipleri de buraya geldi. Silahlı kişinin, AVM'de iş yeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu öne sürüldü. Zaman zaman AVM'nin teras bölümüne çıkan kişi, polis teslim oldu.

DHA

