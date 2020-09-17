Kağıthane’de iki grup arasında silahlı kavga

Olay, saat 23:00 sıralarında Kağıthane Zafer Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı.

İki grup arasında yaşanan çatışmada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan diğer kişiler ise kayıplara karıştı.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yerde yaralı olarak yatan 1 yaralı ambulans ile Şişli Etfal Hastanesine kaldırılırken diğer bir yaralı ise vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

