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Kağıthane'de ilginç olay! Motosikletini çalan hırsızı burnundan tanıdı

01.04.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de yaşanan hırsızlık olayı, adeta fıkra gibi son buldu. Park halindeki motosikleti çalınan vatandaş, hırsızı burnundan tanıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilen hırsız daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane'de ilginç olay! Motosikletini çalan hırsızı burnundan tanıdı

Olay, salı günü sabahın erken saatlerinde Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yürüyerek sokağa giren kapüşonlu hırsız, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Motosikletin kilidini kıran şüpheli, motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkan Ali Yılkın, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra motosikletinin çalındığını gören Yılkın, görüntülerle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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HIRSIZI BURNUNDAN TANIDIĞINI SÖYLEDİ

Motosiklet sahibi Ali Yılkın, motosikletini çalan kişiyi burnundan tanıdığını, aynı kişinin birkaç gün önce arkadaşının motosikletini de çaldığını söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.A.'yı, saat 23.30 sıralarında, Beyoğlu Bülbül Mahallesi Gölbaşı sokak üzerinde yakaladı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Kağıthane
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