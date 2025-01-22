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  4. Kağıthane'de İsveçli saldırgan dehşeti! Adamı öldürüp, kadını darbeden katil skuterle kaçtı

Kağıthane'de İsveçli saldırgan dehşeti! Adamı öldürüp, kadını darbeden katil skuterle kaçtı

22.01.2025 10:55
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Kağıthane'de Edijan V., bir sitenin otoparkında kavga ettiği Ahmet Celal Portakalcı'yı (35) silahla 8 yerinden vurup ağır yaraladı. Kavga sırasında Portakalcı'nın yanında bulunan Zeynep Eda K.'yı (45) da darbeden İsveçli saldırgan olay yerinden elektrikli skuterle kaçtı. Portakalcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Edijan V. polisler tarafından yakalandı.

Olay, 20 Ocak Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsveç uyruklu Edijan V. aynı sitede yaşayan Ahmet Celal Portakalcı ve dini nikahlı eşi Zeynep Eda K. ile sitenin otoparkında karşılaştı. Edijan V. ve Ahmet Celal Portakalcı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ikili birbirine silah çekti.

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SİLAHLA ÖLDÜRDÜ, KADINI DA DARBETTİ

Taraflar arasında çıkan arbede sırasında silahını ateşleyen Edijan V., Portakalcı'yı 8 yerinden vurarak ağır şekilde yaraladı. Portakalcı'nın yanındaki Zeynep Eda K.'ya da silahın kabzasıyla vuran ve darbeden Edijan V., elektrikli skuterle olay yerinden kaçtı.

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ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ahmet Celal Portakalcı'yı ve Zeynep Eda K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Portakalcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Zeynep Eda K.'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

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EVİNDE OTOMATİK SİLAH VE TABANCA BULUNDU

Polis ekipleri olayın yaşandığı otoparkta inceleme yaptı. Otoparkta 2 tabanca ve 8 kovan ele geçirildi. Şüpheli Edijan V.'nin evinde arama yapan polis, otomatik silah ve tabanca buldu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, skuterle kaçan şüpheli Edijan V.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Ayrıca hayatını kaybeden Ahmet Celal Portakalcı'nın poliste 'kasten yaralama' suçundan iki suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kağıthane skuter
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