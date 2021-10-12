Kağıthane'de komşusunun evine giren hırsızı böyle görüntüledi

Olay 10 Ağustos'ta Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi.

Türkmenistan uyruklu 6 akraba ve arkadaş evlerinde uyuyordu. Gece saatlerinde evi gözüne kestiren bir hırsız apartman kenarında bulunan doğalgaz kutusuna çıkarak birinci kattaki balkona tırmandı. Ardından açık bırakılan pencereden içeri girdi. O sırada evde uyuyan 6 kişiye ait 9 cep telefonu ve cüzdanı alarak girdiği pencereden tekrar çıktı. Sabah uyandıklarında cep telefonlarının yerinde olmadığını gören ev sakinleri polise giderek şikayetçi oldu.

Yaşanan olayı anlatan Türkmenistan uyruklu Ahunjan Bahtyyarov, "Yaz ayıydı. Pencere açıktı. Buradan girmiş, 9 telefon, cüzdan, kart falan çalmış. İçeride o sırada 6 kişiydik. Hiç birimiz bir şey duymadık. Bir şeyler sıktığını düşünüyoruz. Sonra karakola gittik. 9 telefon çalındı. En ucuzu bin 500 lira falandı, en pahalısı 3 bin 500 liraydı. Kimlik ve oturma iznin belgesini falan çalmıştı. Hepsinin başındaydı telefonlar. Kimse bir şey duymadı. Komşular da balkondaymış o anları çekmiş" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızın eve girdiği anlar karşı binadaki mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde balkona çıkan hırsız pencereyi kontrol ediyor ardından bir süre balkonda bekliyor. İçeri girdikten sonra ise aynı pencereden çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor.

(DHA)

