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  4. Kağıthane'de korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kağıthane'de korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

17.10.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de iş yerinde yangın çıktı. Apartman sakinlerini sokağa döken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kağıthane'de korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

Yangın, Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Basamak Sokak'ta bulunan iş yerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların üst katlara dolması nedeniyle apartman sakinleri kendilerini dışarı attı.

İtfaiyeye haber veren apartman sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

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VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Kimi cep telefonu ile kayıt yaparken kimi de itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Kağıthane
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