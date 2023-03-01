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Kağıthane'de korkunç olay! Silahlı şahıs, otoparkta dehşeti yaşattı

01.03.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.E. isimli bir şahıs, bir rezidansın otoparkında kız arkadaşı S.B.'yi darbedip silahla tehdit ettikten sonra havaya ateş etti. Otoparkta aracını almaya giden ve o anları gören başka bir kişiyi de darbeden şüpheli polisleri görünce kaçtı. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan ve 11 suç kaydının olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Kağıthane'de korkunç olay! Silahlı şahıs, otoparkta dehşeti yaşattı

Korkunç olay, 22 Şubat Çarşamba Günü Çeliktepe Mahallesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. E.E. otoparktaki kız arkadaşı S.B.'nin yanına giderek tekme ile saldırdı. Ardından E.E. belinden silahını çıkartarak S.B.'yi tehdit etti. Otoparkta aracını almaya giden kişi, E.E.'nin S.B.'yi darbettiği anları gördü. Bunun üzerine E.E. o kişinin de yanına giderek darbetti.

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KORİDORA DOĞRU BİR EL ATEŞ ETTİ

Bir süre sonra oturdukları daireye çıkmak için asansöre yönelen E.E. ile S.B. asansörün önünde tartışmaya başladı.

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E.E. tartışma sırasında elinde bulunan silah ile koridora doğru bir el ateş etti.

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O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerini gören E.E. kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacadan sonra E.E. yanından bulunan silah ile birlikte gözaltına alındı.

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Polis merkezine götürülen E.E.'nin 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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