Kağıthane'de korkunç olay! Zihinsel engelli kağıt toplayıcısını bıçaklayarak öldürdüler

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleli tarafından tanınan zihinsel engelli Hikmet Aydoğan (52), sokakta yürüdüğü esnada kimliği henüz belirlenemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada şahıslar Aydoğan’ı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aydoğan’ın yerde yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hikmet Aydoğan'ın yaşamını yitirdiği öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

