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Kağıthane’de korkutan kaza! Mahalleyi havaya uçuracaktı

04.02.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de ortalığı ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, otomobille refüje çıktıktan sonra doğalgaz kutusuna çarptı. Etrafa yayılan gazın alev almaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kağıthane’de korkutan kaza! Mahalleyi havaya uçuracaktı

Korkutan kaza, Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Moğolistan uyruklu Khosbayar Ganbat’ın kullandığı otomobil, refüje çıktıktan sonra dükkan girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Kaza nedeniyle etrafa gaz yayılmaya başladı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kadın kendi imkanları ile araçtan indi.

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Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi başından yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün yanında bulunan kadın ise olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Otomobilde içki şişelerinin bulunduğu belirtildi. İGDAŞ ekipleri de doğalgaz vanasını kapatarak olası bir faciayı önledi.

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EKİPLER HIZLA MÜDAHALLE ETTİ

Olayı gören mahalle sakini "Arkadaş hızla geldi. Refüjden kaçayım derken sağ taraftaki dükkana girdi. Yabancı uyruklu bir kişiydi. Doğalgaz kutusuna vurdu. Allahtan ekipler çabucak gelerek müdahale ettiler. Yoksa bir facia olabilirdi. Olayı kurtardılar" dedi.

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen araç sürücüsü refüje çarptıktan sonra dükkan kepengine çarpıyor. O sırada otomobilin çarptığı doğalgaz kutusundan çevreye gaz yayılıyor. Araçtan inen kadın ve erkek etrafa bakarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kağıthane
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