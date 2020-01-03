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  4. Kağıthane’de korkutan yangın

Kağıthane’de korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane’de bir dairede çıkan yangından anne ve 2 kız kardeş kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yangın esnasında üst katta mahsur kalan kedi ise itfaiye ekipleri ve sahibi tarafından kurtarıldı.

Kağıthane’de korkutan yangın

Yangın, Kağıthane Yıldırım Mahallesi Nuralp Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın 1. katında mutfak bölümünde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada dairede bulunan bir kadın ve 2 kız çocuğu korku dolu anlar yaşadı. Anne ve iki kızı daireden kendi imkanlarıyla kurtuldu. Apartmanda bulunan diğer vatandaşlar da evlerinden kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarak binayı hızlı bir şekilde boşalttı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yoğun duman oluşan dairede yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın esnasında üst dairede bulunan bir kedi ise mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için merdiven yardımıyla daireye girdiğinde kedi kaçtı. Bunun üzerine sahibinin de merdiven yardımıyla daireye gelmesiyle kedi kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen anne ve iki kızı kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

"KEDİ İKİNCİ PLANDA KALDI MAALESEF"

Kedisi dairede mahsur kalan Nursel Dumrul çok korktuklarını belirterek, “Annem hasta olduğu için belinde kırıklar vardı tek başına yürüyemiyordu, kedi ikinci planda kaldı maalesef. Yangın alttaki komşuda çıkmış, binaları dolaştığımızda kimse yoktu” dedi.

Kağıthane’de yangın paniği

(İHA)

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