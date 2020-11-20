Kağıthane'de maganda dehşeti! Önce saldırdı, sonra kurşun yağdırdı

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depodan mal aldıktan sonra yola çıkmak üzere kapalı kasa minibüsle geri manevra yapan Faruk Sadi, o esnada minibüsün arkasından geçmeye çalışan motosikletin sürücüsü Fatih D.’ye (24) çarptı.

TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Çarpma sonucu motosikletten düşerek yere savrulan Fatih D., ayağa kalkarak Sadi’nin üzerine yürüdü. Tartışmanın bir anda büyümesi sonucu D., Sadi’ye yumruk ve tekmelerle vurmaya başladı. Sadi’nin de karşılık vermesi üzerine devam eden kavga sonucunda vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak Sadi minibüse binip olay yerinden ayrılacağı esnada Fatih D., aracın arkasından tabancayla birkaç el ateş açtı.

MİNİBÜSÜN ARKASINDAN ATEŞ AÇTI

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüs geri manevra yaparken motosiklete çarpıyor. İkili arasında başlayan tartışma yumruk ve tekmeli kavgaya dönüşüyor. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılıyor. Sürücü minibüsle olay yerinden ayrılırken, motosikletli arkasından tabancayla ateş açıyor.