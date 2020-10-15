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Kağıthane’de makas atan sürücü, çocukları taşıyan minibüse çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 17:35 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane’de disleksi hastası çocukları taşıyan minibüse cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrederek “makas” atan otomobil çarptı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansırken, hafif yaralı 4’ü çocuk 6 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Develi caddesi üzerinde meydana geldi.

DİSLEKSİ HASTASI ÇOCUKLARI TAŞIYAN MİNİBÜSE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, disleksi hastası çocukları taşıyan minibüs caddede bulunan kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkadan makas atarak süratli bir şeklide gelen Engin K. yönetimindeki otomobil, içerisinde çocukların bulunduğu minibüse arkadan çarptı. Kaza sonucu kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü Engin K. hafif yaralanırken, minibüsün sürücüsü Yakup Topal ve içerisindeki disleksi hastası çocuklardan Derman Ö, Muhammed Emin Ç, Fatih Ö. ve Yunus Emre Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüse kırmızı ışıkta durduğu esnada makas atan otomobil arkadan çarpıyor. Çarpma sonucu otomobil kaldırıma çıkıyor.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Otomobil sürücüsü Kök’ün çenesinin dağıldığı minibüs sürücüsü ve içerisindeki dört çocuğun ise hafif şekilde yaralandıkları ve büyük panik yaşadıkları öğrenildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Ekiplerin incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

(İHA)

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