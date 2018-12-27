Kağıthane’de otomobil bariyerlere çarptı! Yola savrulan bebek koltuğu yürek burktu

Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yavuz Aydın yönetimindeki 35 KH 2858 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kağıthane Tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.