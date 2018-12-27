Kağıthane’de otomobil bariyerlere çarptı! Yola savrulan bebek koltuğu yürek burktu

İşte kazadan görüntüler...
Yürek burkan görüntüler...
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Alınan bilgiye göre, Yavuz Aydın yönetimindeki 35 KH 2858 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kağıthane Tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Çarpmanın etkisiyle yan yatıp bir süre sürüklenen otomobil, 10 metre sonra durabildi.
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsü Yavuz Aydın ile otomobilde bulunan Metin K, Gülşen Kurt ve Zarife Akgün isimli yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Yaralılardan Yavuz Aydın ile Metin K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol, otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Kağıthane'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum