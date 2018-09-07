Kağıthane’de otomobil istinat duvarında asılı kaldı

Olay, saat 02:00 sıralarında E5 Karayolu Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Hızını alamayan araç daha sonra Kağıthane Gürsel Mahallesi Zemheri Sokakta bulunan 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkuluklara çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikametinde araç trafiği oluştu.
ÇEKİCİ ÇAĞRILDI
İtfaiye ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait vinç çağrıldı. Araçlar halatla bağlandıktan sonra düştüğü yerden çıkartılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Kaynak: İHA
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