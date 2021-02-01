HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kağıthane'de sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı

Kağıthane'de sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı

01.02.2021 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kağıthane'de sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı

Kağıthane'de bir kişi güpegündüz sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar kaçarak mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtuldu. İki saldırgan havaya ateş açarak kaçarken, saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane Çilekli Caddesi’nde yürüyen bir kişi saat 09.15 sıralarında güpegündüz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağından dört kurşunla yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler saldırı sonrası havaya ateş açarak kaçtı.

068f46d81cd202d6399007b57105bb94

VATANDAŞLAR KAÇARAK KURTULDU

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar sağa sola kaçışarak kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Yaralı ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

43eece993afe234dae6680ca08a063c9

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıp olay yeri incelemesi yaptı. Silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Böylesi görülmedi! 'Dalağım nerede?'Böylesi görülmedi! 'Dalağım nerede?'
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta dehşet! Tartıştığı ev arkadaşını göğsünden bıçakladı

Beşiktaş'ta dehşet! Göğsünden bıçaklandı, pijamayla sokağa indi

Et ve tavuk dönerde büyük hile! Tadından anlamak mümkün değil

Et ve tavuk dönerde büyük hile! Tadından anlamak mümkün değil

Patolojiye gönderilen organı kayboldu, 'Dalağım nerede?' diyerek suç duyurusunda bulundu

Böylesi görülmedi! 'Dalağım nerede?'

Şaşırtan sözler! 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun'

'Böyle çek de bari şeklimiz olsun'

Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı

Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı

Hatay’da fırtınada çöp konteyneri sürüklendi

Hatay’da fırtınada çöp konteyneri sürüklendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.