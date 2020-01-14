Kağıthane'de soygun girişimi! O anlar güvenlik kamerasında

Olay, Kağıthane, Çağlayan Mahallesi'ndeki kuyumcuda dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, caddedeki kuyumcuya gelerek ellerindeki silahın kabzasıyla cama vurmaya başladı.

CAMI KIRAMADILAR

Camı kırarak vitrindeki altınları almak isteyen şüpheliler başarısız oldu. Kuyumcu camının kırılmaması üzerine paniğe kapılan şüphelilerden biri, ikinci kez camı kırmak için hamle yaptı.

Ancak başarısız olan şüpheliler, olay yerinden koşarak kaçtı. Yaşadıkları paniği atlatan kuyumcu çalışanları ise, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"CAMI İNDİREBİLSELER, RAFTAKİ ALTINLARI ÇANTAYA DOLDURUP KAÇACAKLAR"

Yüzleri maskeli şüphelilerin soygun girişiminde bulunduğunu belirten esnaf Tayyar Kurtuluş, "Saat 12 civarında yüzleri maskeli iki kişi cadden aşağıya koşarak geliyorlar. Bir tanesinin elinde silah, diğerinin elinde çanta var. Elinde silah olan kabzasıyla camı kırmaya çalışıyor ancak ilk seferinde başarılı olamıyor. İkinci kez deniyor, olmuyor. Camı indirebilseler, raftaki altınları çantaya doldurup kaçacaklar" dedi.