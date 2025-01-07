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Kağıthane’de uyuşturucu madde etkisindeki oğlunu öldüren babaya 28 yıla kadar hapis talebi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.01.2025 09:25
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Kağıthane’de iddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olan oğlunu kendisine doğrulttuğu silahla 6 el ateş etmek sureyle öldüren baba hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kağıthane’de uyuşturucu madde etkisindeki oğlunu öldüren babaya 28 yıla kadar hapis talebi!

İstanbul Kağıthane’de 3 Ocak 2024’de iddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olan oğlu Ali Çiftçi’nin (34) kendisine doğrulttuğu silahı elinden alarak 6 el ateş etmek suretiyle ölümüne neden olan baba Erol Çiftçi’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay günü uyuşturucu madde etkisi altında olan Ali Çiftçi’nin (34) odasında uyumakta olan babası Erol Çiftçi’nin kapısına tehdit ve hakaretlerle gelerek kapıyı açmaya çalıştığı, bu sırada Erol Çiftçi’nin buna engel olmaya çalıştığı, daha sonra kapı açıldığında Ali Çiftçi’nin elinde silah görmesi üzerine Erol Çiftçi’nin hamle yaparak silahı aldığı ve 6 el ateş ederek oğlunu öldürdüğü anlatıldı.

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2023’DE DE BABASINI BIÇAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede ölen Ali Çiftçi’nin annesi ve kardeşinin beyanlarına göre uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı ve madde bağımlısı olduğu, sürekli aile huzurunu bozduğu ve aile üyelerini tehdit ettiği aktarıldı. Ayrıca Ali Çiftçi’nin 13 Eylül 2023’de babası Erol Çiftçi’yi tehdit edip bıçak ile yaraladığı, buna ilişkin İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılama yapılarak Ali Çiftçi’nin mahkumiyetine karar verildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

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"OĞLUMU ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM’’

Şüpheli baba Erol Çiftçi’nin ifadesine yer verilen iddianamede, oğlu Ali Çiftçi’nin kendilerini sürekli ölümle tehdit ettiğini, 3 kez hastaneye yatırdığını ancak sonuç alamadığını, olay sırasında oğlunu öldürmek istemediğini ancak bu olay yaşanmasa oğlunun kendisini öldüreceğini söylediği belirtildi.

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28 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Erol Çiftçi’nin haksız tahrik altında ‘altsoya karşı kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından toplamda 20 yıldan 28 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul bıçak baba hapis oğlu
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