HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane’deki dehşet anları kamerada!

Kağıthane’deki dehşet anları kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kağıthane’de oturduğu sokakta bulunan bir esnafı, ardından karısını ve kızını vuran adam yakalandı. Zanlının, karısıyla esnaf arasında ilişki olduğundan şüphelenip ikisini vurduğu, kızını ise yanlışla vurduğu öğrenildi. Adamın esnafa kurşun yağdırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 6 Şubat Cuma günü saat 13.00’te Kağıthane Şehit Hasan Kaya Sokağı’nda saat 13.00 sıralarında meydana gelmişti. Ş.Ç. isimli bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle önce oturduğu sokakta döşemecilik yapan B.Y. isimli bir şahsı ardından da eve çıkarak karısı Y.Ç. ve kızı Ş.Ç.’yi de vurarak kayıplara karışmıştı. Kaçan S.Ç., bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. S.Ç.’nin karısıyla esnafı aralarında ilişki olduğundan şüphelenerek vurduğu, kızını ise yanlışla vurduğu öğrenildi.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURU

S.Ç.’nin sokak ortasında bir kişiyi vurma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak ortasında dikilen adamlara aldırış etmeden bir kişiye defalarca ateş ettiği görülüyor. Sokakta bulunan kişiler de yaralı adamın yardımına gidiyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
Öfkeli damat kaza yaptı, aracı bırakıp gelinle kaçtıÖfkeli damat kaza yaptı, aracı bırakıp gelinle kaçtı
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!
1/
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane saldırı kamera

En Çok Okunan Haberler

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

Bulgaristan’da ilk koronavirüs vakaları! İki kişinin testleri pozitif çıktı

Bulgaristan’da ilk koronavirüs vakaları! İki kişinin testleri pozitif çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Diğer Haberler
Türk donanmasının havadaki gözü: P235 Deniz Karakol Uçağı

Türkiye'nin havadaki gözü! Böyle görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu

MSB duyurdu! Teslim oldular

Kına gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı, aracı bırakıp gelinle kaçtı

Öfkeli damat kaza yaptı, aracı bırakıp gelinle kaçtı

Rus turistlerin Kekova'da deniz ve güneş keyfi

Deniz ve güneş keyfini çıkardılar

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazası geçirdi

Asayiş Şube Müdürü trafik kazası geçirdi

İstanbullular dikkat! Bazı metro ve füniküler hattı kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı metro ve füniküler hattı kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.