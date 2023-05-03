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Kağıthane’deki eski damat dehşeti: Yeni görüntüleri ortaya çıktı!

03.05.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de eski damadın boşanma aşamasındaki eşini mahkemeye götürdüğü gerekçesiyle kayınpederinin aracına saldırdığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın sopayla araca vurduğu, bir süre sonra da aracıyla defalarca çarptığı ve vatandaşların yaşadığı panik görülüyor.

Kağıthane’deki eski damat dehşeti: Yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde önceki ay meydana gelen olayda, V.Ç.’nin boşandığı ilk eşinin kızı olan B.C., eşi U.C.’ye boşanma davası açmıştı. Mahkeme günü V.Ç., üvey kızı B.C.’yi adliyeye götürmüştü. Bunu öğrenen U.C., eski kayınpederi V.Ç. ile tartışmıştı. Bu sebeple kayınpederi V.Ç.’ye husumet besleyen U.C.’nin tehditlere başlaması üzerine V.Ç., eski damadı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

ÖNCE SOPAYLA SALDIRDI SONRA ARACIYLA ÇARPTI

Tehditlerini sürdüren eski damat U.C., eski kayınpederi V.Ç. ile yaşadığı tartışma sonrası aracıyla sokağa gelmişti. Burada V.Ç.’nin park halindeki aracına sopayla vurarak zarar veren U.C. bir süre sonra aracıyla gelerek mahallede adeta terör estirmişti.

Sokak üzerinde aracıyla bir aşağı bir yukarı giden U.C., eski kayınpederinin park halindeki aracına defalarca çarpıp kullanılamaz hale getirmişti.

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Olayın ardından U.C. aracına binerek kaçmıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansımıştı.

DEHŞET ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan o anları ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde, eski damat elinde sopayla gelerek park halindeki aracın camlarını ve farlarını kırıyor. Şahıs ardından yürüyerek uzaklaşıyor.

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Bir süre sonra aracıyla gelen şahsı, park halindeki otomobile çarpıyor. Sokak üzerinde gidip gelen şahıs, defalarca araca vurarak uzaklaşıyor. Panik yaşayan mahalleli ise sokağa dökülüyor.

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POLİS SALDIRGAN DAMADI YAKALAMIŞTI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin incelemesi sonrasında V.Ç., eski damadından şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, U.C.’yi yaptığı çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette ifadesinin alınması ve “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. (İHA)

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