HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kağıthane’deki otoparka el bombalı saldırı kamerada! Bakan Ali Yerlikaya açıklamıştı...

Kağıthane’deki otoparka el bombalı saldırı kamerada! Bakan Ali Yerlikaya açıklamıştı...

21.04.2024 10:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “Mahzen-29” operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 32 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Kağıthane’deki yediemin otoparkına yapılan bombalı iki saldırının ise görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ilk saldırıda el bombasının aracın önüne düşüp patladığı, ikinci saldırıda bombanın otopark kapısında patladığı görülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “Mahzen-29” operasyonlarında, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

1

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

EGM KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri tarafından koordineli olarak yapılan çalışmalarda İstanbul genelinde; 08.04.2024-17.04.2024 tarihleri arasında; Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarla yakalanan 32 şüphelinin; M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eylemini, Esenyurt ilçesinde iş insanı O.Z.’nin iş yerine yönelik 12.04.2024 ve 13.04.2024 tarihlerinde gerçekleştirilen kurşunlama eylemlerini, Avcılar ilçesinde iş insanı O.Z.’nin ikametine yönelik 09.04.2024 ve 13.04.2024 tarihlerinde gerçekleşen kurşunlama eylemlerini, Esenyurt ilçesinde 15.04.2024 tarihinde basına görüntüleri yansıyan kişiyi kaçırma eylemini, Kağıthane ilçesinde 13.04.2024 tarihinde D.E. isimli şahsın silahla öldürülme eylemini, Kağıthane ilçesinde 08.04.2024 ve 13.04.2024 tarihlerinde yediemin otoparkına el bombası atılması eylemlerini, Eyüpsultan ilçesinde 16.04.2024 tarihinde örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 adet silah temin ettikleri ve çok sayıda silah parçasını birleştirerek silah üretimi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

2

Operasyonlar sonucu 34 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız otomatik tabanca, bahse konu 3 farklı eylemde kullanılan araç ve araçlarda kullanılan 3 adet sahte plaka, muhtelif miktarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulmuştu.

OTOPARKA EL BOMBALI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırılar çerçevesinde Kağıthane’deki yediemin otoparkına yapılan el bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otoparkın içerisinde atılan el bombasının aracın üstünden önüne düştüğü ve saniyeler sonra patladığı görülüyor. Diğer görüntüde ise beyaz bir araçtan atılan el bombası otopark kapısının önünde patlıyor. Öte yandan, geçtiğimiz 8 Şubat günü de Kağıthane Çağlayan’da motosikletle gelen iki şahıs, saldırıya uğrayan otoparkın hemen yanındaki tekel bayii önüne patlayıcı atıp kaçmış, patlamanın ardından tekel bayiinden çıkan kişi ise şüphelileri arkasından ateş açarak kovalamıştı.

3

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç kaza kamerada!Korkunç kaza kamerada!
Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı, sebebi 'pes' dedirtti!Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı, sebebi 'pes' dedirtti!
Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı! "Mağdur edildim... Tazminat davası açacağım"Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı! "Mağdur edildim... Tazminat davası açacağım"
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane el bombası
En Çok Okunan Haberler
Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Eski sevgiliden intikam siparişi!

Eski sevgiliden intikam siparişi!

AK Parti'den CHP'ye geçti, yeni başkan araçları sergiledi!

AK Parti'den CHP'ye geçti, yeni başkan araçları sergiledi!

17 üniversiteden ortak bildiri! 'Sahip çıkmaya devam edeceğiz'

17 üniversiteden ortak bildiri! 'Sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Azerbaycanlı iş adamı Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu'nun oyuncusuna lüks otomobil hediye etti!

Azerbaycanlı iş adamı Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu'nun oyuncusuna lüks otomobil hediye etti!

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.