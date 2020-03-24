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Kağıthane'deki silahlı saldırıda bekçiler faciayı önlemiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 16:09 | Son Güncelleme

Kağıthane’de 3 kişinin yaralandığı iş yeri saldırısıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Söz konusu olayın yaşandığı yere plakasız 4 araçla gelen 15 kişilik grubun uzun namlulu silahlarla iş yerine saldırıda bulunduğu sırada yakınlardaki 2 gece bekçisinin olaya müdahale ettiği ve saldırganlara karşılık verdiği öğrenildi.

Kağıthane'deki silahlı saldırıda bekçiler faciayı önlemiş!

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Gürsel Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bölgede yasa dışı bahis oynatan ve aralarında husumet bulunan iki gruptan birisinin diğer grubun faaliyetlerini yürüttüğü iş yerine saldırdığını belirledi.

Kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

BEKÇİLER FACİAYI ÖNLEDİ

Söz konusu olayın yaşandığı yere plakasız 4 araçla gelen 15 kişilik grubun uzun namlulu silahlarla iş yerine saldırıda bulunduğu sırada yakınlardaki 2 gece bekçisinin olaya müdahale ettiği ve saldırganlara karşılık verdiği öğrenildi.

Bekçilerin müdahalesi üzerine saldırganların iş yerine girmekten vazgeçip olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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