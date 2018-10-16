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Kağıthane Radyo Festivali başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen radyo festivali yoğun bir katılımla başladı.

İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen radyo festivali yoğun bir katılımla başladı. Emniyetevleri Bosna Hersek Parkı’nda gerçekleştirilen festivale ulusal 22 radyo katıldı. Radyocular, nostaljik maket radyonun içinden yaptıkları canlı yayınlarla dinleyicilerle bir araya geldi. Nostaljik radyolardan,nostaljik şarkılar dinleyen vatandaşlar festivalde eğlence dolu anlar yaşadı. Festivalde Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Radyo 7 programcılarından Talha Bora Öge’nin konuğu oldu. Başkan Kılıç, Öge ile keyifli bir sohbet gerçekleştirerek, Kağıthane’deki değişim ve dönüşüm hakkında bilgiler verdi., “ESKİ RADYOLARIMIZI ANDIRAN BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURDUK” Festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fazlı Kılıç, “Bugün Emniyetevleri mahallemizde Bosna Hersek Parkı’mızda bir hafta sürecek radyo festivalimiz var. Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli radyocularımız burada dinleyicileriyle beraber olacaklar. Eski radyolarımızı andıran bir görüntü oluşturduk. Güzel bir festival ve hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Radyo festivali 21 Ekim Pazar günü sona erecek.

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