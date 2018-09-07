Kağıthane tünelinde motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane tünelinde devrilen motosikletteki 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yahya Albayrak idaresindeki 34 HY 3867 plakalı motosiklet, Kağıthane tünelinde devrildi.
Kazada, motosiklette bulunan Batuhan A. olay yerinde öldü, sürücü Yahya Albayrak yaralandı.
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