Kağıthane ve Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Meteoroloji’nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Kağıthane ve Beyoğlu’nda evlerin çatısı uçtu. Beyoğlu’nda da rüzgarın etkisiyle uçan çatı asılı kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına ve yağmur uyarısının ardından İstanbul’da rüzgar etkisini gösterdi. Kağıthane Gürsel Mahallesi Atiye Sokak’ta fırtınanın etkisiyle 3 katlı bir binanın çatısı iş yerinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler çatının parçalarını güvenli alana indirdi. Gürsel Mahallesi’nde bulunan 28 Nisan Caddesi’nde de 3 katlı bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle karşı daireye uçtu. Dairede kimsenin olmaması ve sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçerken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Beyoğlu’nda çatı asılı kaldı

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi’nde ise şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının bazı parçaları yere düşerken, çatı binada asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya müdahale ederek güvenli alana indirdi.



