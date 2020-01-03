Kağıthane yenileniyor

Kağıthane’de belediyenin son 8 ayda gerçekleştirdiği altyapı ve üst yapı çalışmaları ile ilçe adeta yeni baştan şekil alıyor.

Kağıthane’nin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri tarafından yoğun bir çalışma sergileniyor. Ana cadde ve ara yollarda asfaltlama, parke kaplama, yağmur suyu kanalı döşeme, perde duvar örümü, trafik akışını rahatlatmak için yol çizgileri çizimi, merdivenli yol yapımı, bina onarımı ve restorasyon çalışmalarından oluşan geniş kapsamlı çalışmalar; ilçeyi önemli ölçüde yeniledi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in göreve gelmesiyle 8 aylık süreçte yapılan çalışmalar; düzenlenen performans toplantısında ele alındı. Buna göre Kağıthane Belediyesi 2019 Nisan ve Aralık ayları arası 8 aylık dönemde 8 bin 750 ton asfaltlama, 110 bin metre kare parke taşı kaplama, 10 sokağa merdivenli yol, bin 200 metre yağmur suyu kanalı döşeme ve tamirat, 600 metre perde duvar, merdivenli yollara 5 bin 440 metre demir korkuluk inşası çalışmalarını yaptı.