Kağıthane’de 1 yıldır park halindeki araç yandı

Kağıthane’de 1 yıldır sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıkarken, vatandaşlar aracın kundaklandığını iddia etti.

Olay, Hamidiye Mahallesi Çetinkaya Sokak’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 yıldır sokak üzerinde park halinde bulunan 25 HD 180 plakalı Mazda marka otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmak istendi. Vatandaşlar otomobilin yanına koltuk koyularak ateşe verildiğini iddia ederken otomobilden çıkan alevleri gören çevredeki kişiler yardıma koşarak söndürmeye çalıştı. Otomobilin yanında bulunan koltuğu kaldırarak su döken vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yapılan ilk incelemede otomobilin dışarıdan yakıldığı tespit edildi. Otomobilin yanında bulunan bir koltuğun üstünde çakmak bulundu. Olay yerinde incelemeleri yapan polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

“Koltuğu dayamışlar, ateşe vermişler”

Duman kokusu üzerine dışarı çıktıklarını ifade eden mahalle sakini Ömer Kazanç, “Sitenin dışına çıktık. Aracın yandığını gördük. Yanma şiddetlenmeye başladı. Aracın yanına gittik. Koltuğu dayayıp tekerin önünü ateşe vermişler. Birden bire parladı. Su döktük. Bir kısmını söndürdük. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi, söndürdü. Koltuğu dayamışlar, ateşe vermişler. İlk müdahaleyi yapmasaydık yanındaki araçlar da yanacaktı. Araç bir yıldır oradaydı. Sahibi var da nerede bilmiyoruz” dedi.

