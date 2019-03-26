KAĞITHANE'DE 13 AYLIK ÇOCUK 6'NCI KATTAN DÜŞTÜ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de, 13 aylık çocuk 6'ncı kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı

Olay, Hamidiye Mahallesi Safa Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 aylık Zümra Derebaşı, 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dedesine ait dairenin balkonunda oynuyordu. Küçük çocuk balkon demirlerinin arasından aşağıya düştü. Küçük çocuk ağır yaralı halde yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zümra Derebaşı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan çocuğun yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Sokak sakinlerinden Halil Işık, "Bir kişi kucağına alarak hastaneye götürdü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ailenin görüntüsü (ek)

-Apartmandan genel ve yakın detaylar

-Dairenin balkonundan genel ve yakın detaylar

-Apartmanın boşluğundan genel ve yakın detaylar

-Sokaktan genel ve yakın detaylar

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Celal Işık ile röportaj

