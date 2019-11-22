Kağıthane’de 4 katlı bir binanın en üst dairesinde yangın çıktı. Yangında ekiplerin müdahale ettiği sırada dairede bulunan tüp patlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



PARTNER Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele