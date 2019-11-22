Kağıthane’de 4 katlı bir binanın en üst dairesinde yangın çıktı. Yangında ekiplerin müdahale ettiği sırada dairede bulunan tüp patlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ka\u011f\u0131thane\u2019de 4 katl\u0131 bir binan\u0131n en \u00fcst dairesinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131nda ekiplerin m\u00fcdahale etti\u011fi s\u0131rada dairede bulunan t\u00fcp patlarken, ekiplerin yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.PARTNER\u015eeyma Suba\u015f\u0131 ile sevgilisi Guido Senia el ele\u0130stanbul'da trafik yo\u011funlu\u011fu y\u00fczde 76'ya ula\u015ft\u0131Dikkat: \u0130stanbul'da trafik kilit
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