HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın paniği

Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kağıthane’de bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın paniği

Kağıthane’de bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Yangın, sabah saat 08.00 sıralarında Kağıthane Barbaros Caddesi üzerindeki 4 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin 3. katı birden alevler içinde yanmaya başladı. Sahne dekoratif ürünlerinin imal edildiği iş yerinin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında iş yerinin duvarlarından kopan parçalar ise kenarda park halindeki otomobillerin üzerine düşerek, otomobilleri kullanılamaz hale getirdi.

Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın paniği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kağıthane’de hareketli dakikalar!Kağıthane’de hareketli dakikalar!
Seda Sayan'ın sunacağı çekiliş heyecanla bekleniyorSeda Sayan'ın sunacağı çekiliş heyecanla bekleniyor
En Çok Okunan Haberler
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'
Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'
Hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Diğer Haberler
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Nihat Hatipoğlu'nun otelinde alkol satılıyor iddiası olay oldu! Hatipoğlu'ndan çok sert açıklama
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
Yer: Antalya! Yüzlerce balık telef oldu
Yer: Antalya! Yüzlerce balık telef oldu
Koronavirüse aldırış etmediler! Sabaha kadar eğlendiler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Sabaha kadar sürdü
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Pabuçdere ve Kazandere barajları kurudu
İstanbul için tehlike çanları çalıyor! İki baraj kurudu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.