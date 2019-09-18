HABER

Kağıthane'de 5 katlı binada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de 5 katlı bir binada yangın çıktı.  Binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kağıthane'de 5 katlı binada yangın

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında binada bulunan 5 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, alevlere müdahale etti. Yangın yarım saatte söndürülürken ekipler soğutma çalışmaları yapıyor.

(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de 5 katlı binada yangınKağıthane'de 5 katlı binada yangınKağıthane'de 5 katlı binada yangınKağıthane'de 5 katlı binada yangın

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Araba kiralarken verdikleri senetler başlarına bela olduAraba kiralarken verdikleri senetler başlarına bela oldu
Spor yapan hamile kadına saldırmıştı cezası belli olduSpor yapan hamile kadına saldırmıştı cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.