KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN YIKIMI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Kağıthane'de 14.15 sıralarında çöken binanın yan tarafında bulunan ve altı boşalan 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkımı devam ediyor. 2 yıl önce yapılan temel kazısının oluşturduğu boşluğa ise kamyonlarla hafriyat malzemesi getirilerek dolgu yapılıyor.

Yahya Kemal Mahallesi Akıcı sokakta 2 yıl önce temel kazısı yapılan ve etrafı istinat duvarı ile çevrilen inşaat alanında saat 13.30 sıralarında göçük meydana gelirken 14.15 sıralarında istinat duvarının çökmesi nedeniyle altı boşalan 4 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerinde başlayan çalışmalar saat 23.50 itibariyle devam ediyor.

EKİPLER BİNAYI KONTROLLÜ OLARAK YIKIYOR

İstanbul Valiliği Bölgede bulunan 21 binanın tahliye edildiğini açıklarken, çöken binanın hemen yanında bulunan ve altında boşluk oluşan 5 katlı bina kontrollü olarak yıkılıyor.

BOŞALAN ALANA DOLGU YAPILIYOR

İnşaat firması tarafından 2 yıl önce temeli açılan ve o tarihten itibaren her hangi bir çalışma yapılmayan inşaat alanında oluşan boşluk alanda kamyonlarla getirilen hafriyatla dolgu yapılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan ve yerden yıkım çalışmaları

