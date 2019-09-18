Kağıthane’de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken binada mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ka\u011f\u0131thane\u2019de 6 katl\u0131 binan\u0131n \u00e7at\u0131 kat\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u00c7at\u0131 kat\u0131 alev alev yanarken binada mahsur kalan vatanda\u015flar\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \u0130tfaiye ekipleri yang\u0131na m\u00fcdahale ediyor. Erzurum'da \u015fa\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Eyl\u00fcl ay\u0131nda dolu ya\u011fd\u0131Cezaevi firarisi 5 y\u0131l sonra tatil d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc yakaland\u0131Irak kuzeyinde 417 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi
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