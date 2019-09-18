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Kağıthane’de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken binada mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

Kağıthane’de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Kağıthane’de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken binada mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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