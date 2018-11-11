HABER

Kağıthane'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 10:10 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, alevlerin büyümesiyle çatıya sıçradı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, alevlerin büyümesiyle çatıya sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar apartmandaki dairelerin zillerini çalarak bina sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 03:00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Aydere Caddesi üzerinde 6 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Binanın en üst katında çıkan yangında alevlerin çatıya sıçramasıyla büyüdü. Çevredeki vatandaşlar alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra apartmanın daire kapılarını çalarak bina sakinlerinin apartmandan çıkmasını sağladı.

Mahalle sakinleri endişeli gözlerle yangının söndürülmesini izledi.

İtfaiye ekipleri merdiven aracını kullanarak çatıdaki alevlere müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik bir çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!
Köy çocukları tiyatroyla tanıştıKöy çocukları tiyatroyla tanıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den 'Rüyamda Allah'ı çok görürüm' diyen akademisyen için savunma

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den 'Rüyamda Allah'ı çok görürüm' diyen akademisyen için savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.