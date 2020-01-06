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  4. Kağıthane’de 6 katlı binanın çatısı uçtu

Kağıthane’de 6 katlı binanın çatısı uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 19:56 | Son Güncelleme

Kağıthane’de aşırı rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu.

Kağıthane’de 6 katlı binanın çatısı uçtu

Kağıthane’de aşırı rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu. Uçan çatı park halindeki 7 araca zarar verdi.
Olay, saat 18.00 sularında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Meral Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Uçan çatı sokaktaki başka bir binanın cephesine çarpıp sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. Olayı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araçları zarar gören vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çekerken, olay yerine gelen polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı. Olay sırasında binanın bulunduğu bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çatıdan uçan parçalar ekipler tarafından temizlenirken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Kağıthane’de 6 katlı binanın çatısı uçtu

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