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KAĞITHANE'DE 6. KATTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 07:43 | Son Güncelleme

Kağıthane'de 6 katlı bir binanın çaıtısından düştüğü iddia edilen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Kağıthane'de 6 katlı bir binanın çaıtısından düştüğü iddia edilen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 06:30 sıralarında Kağıthena Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 28 yaşında Fuat Ülger isimli kişi, 6 katlı bir binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde Ülger'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ülger'in cesedi cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Binadan görüntü
-Genel ve Detaylar

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