HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane’de alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Kağıthane’de alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kağıthane’de alkol tartışması sonucu çıkan saldırıda Mücahit Akipa öldürüldü 1 kişi de yaralandı.

Kağıthane’de alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Kağıthane’de alkol tartışması sonucu çıkan saldırıda Mücahit Akipa öldürüldü 1 kişi de yaralandı. Şüpheliler yakalanırken, cinayet öncesi ve sonrası görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 11 Ekim gecesi saat 05.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Mahallesi Anadolu Parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol alan Mücahit Akipa (28) ve Yakup A. (29)’nın yanına iki kişi geldi ve alkollerini birlikte içmeyi teklif etti. Mücahit Akipa ve arkadaşı bu teklifi reddedince, şahıslar "sizinle görüşeceğiz" diyerek oradan ayrıldı.

Kalabalık geldiler silahla saldırdılar
Bir süre sonra aynı şahıslar bu kez daha kalabalık bir şekilde parka geldi ve parkta alkol alan Mücahit Akipa ile Yakup A.’ya mermi yağdırarak oradan ayrıldı. Silahlı saldırı sonucu Yakup A. yaralanırken Mücahit Akipa yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Üzerinde silahla yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, olayın şüphelilerinin önce eşkalleri ardından kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden Şeyhmus K. (29) olaydan bir gün sonra Beyoğlu’nda, Hüseyin T. (20), Eray B. (23) ve Salih K. (22) ise 15 Ekim günü yakalandı. Salih K.’nin üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 tutuklu 2 serbest
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Salih K.’nin 6, Hüseyin T.’nin 7, Şeymus K.’nin ise 2 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Eray B.’nin ise daha önce herhangi bir suçtan kaydı olmadığı görüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih K. ve Hüseyin T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şeyhmus K. ve Eray B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane’de alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam ettiPolis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Diğer Haberler
Uzmanından cep telefonu alacaklara klonlanma uyarısı
Cep telefonu alacaklar dikkat! Mağdur olmamak için bunu mutlaka yapın
Polis otomobilin camını kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Antalya'da cinsel istismar sanığının beraat kararına itiraz
Antalya'da mide bulandıran olayla ilgili yeni gelişme
Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla keyfi
Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla keyfi
Kanser tedavisi için İstanbul'a geldi, kazada öldü
Kanser tedavisi için İstanbul'a geldi, kazada öldü
Mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
Mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.