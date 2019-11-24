KAĞITHANE'DE APARTMAN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de bir apartmanın bahçesinde bir genç ölü bulundu. Olay yerine gelen polisler hayatını kaybeden gencin 25 yaşındaki Emre T., olduğunu tespit etti. Gencin ölüm sebebi araştırılıyor.

Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi üzerinde bir apartmanın bahçesinde saat 08.30 sıralarında kanlar içinde yerde yatan birini gören apartman sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen polisler hayatını kaybeden gencin 25 yaşındaki Emre T., olduğunu tespit etti. Bazı mahalle sakinleri ise gencin bir süre önce uyuşturucu madde kullanmaya başladığını ve eternit çatıyı yol zannederek düşmüş olabileceğini öne sürdüler. Öte yandan gencin düştüğü çatının uç kısmının da kırık olduğu gözlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

