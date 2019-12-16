HABER

Kağıthane’de apartmanlardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:21 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane’de apartmanlardan ayakkabı hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı.

İstanbul Kağıthane’de apartmanlardan ayakkabı hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı. Zanlının, 60 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kağıthane’de mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen hırsızlar, geçtiğimiz 13 Aralık tarihinde Gürsel Mahallesinde gece binalara girerek daire kapılarının önündeki ayakkabıları çalıp kayıplara karışmıştı. Zanlının rahat tavırları güvenlik kameralarına da yansırken, polis şüphelinin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatmıştı.
Yaşanan hırsızlık olayları üzerinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın faili olduğu öne sürülen Metin K.(30) isimli şüpheli, Fatih’e bağlı Cibali Mahallesindeki evinde saklandığı belirlendi. Dün sabaha karşı belirlenen adrese baskın düzenleyen emniyet ekipleri, şüpheli Metin K.’yi gözaltına adlı.
Yapılan araştırmalarda, yakalanan şüpheli Metin K.’nın 60’a yakın suç kaydı ile 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

PARTNERŞeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?Şeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?
Jandarmadan köy ve yayla yollarında sıkı denetimJandarmadan köy ve yayla yollarında sıkı denetim
Fotoğraflar // İBB'nin kiralık araç ihalesi geçerli teklif olmadığı için ertelendiFotoğraflar // İBB'nin kiralık araç ihalesi geçerli teklif olmadığı için ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu!

Düğmeye basıldı! 'Yasa dışı bahis' operasyonu

İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

Sakarya'da okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi

Okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!

Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.