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Kağıthane'de bağımsız adayın "50 bin oy aldım" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:50 | Son Güncelleme

Kağıthane'de bağımsız belediye başkan adayı olarak girdiği seçimlerde 337 oy alan kuaför Sebahattin Kara, ilçede 50 bine tekabül eden yüzde 10'dan fazla oy aldığı iddiasıyla İstanbul İl Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bağımsız belediye başkanı adayı olarak katıldığı seçimlerde 337 oy alan kuaför Sebahattin Kara, yaklaşık 50 bin oy aldığını ancak bu oyların hanesine yazılmadığını iddia ederek, İstanbul İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Bağımsız aday Kara, henüz resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, itiraz etmek için ilçe seçim kuruluna geldi.

İtiraz dilekçesinde, 337 oy aldığını belirten Kara, "Yüzde 10'dan fazla oy aldığımı tahmin ediyorum. 81 ilden milletimizin bana vermiş olduğu oylar yok sayılmaktadır. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim." ifadesini kullandı.

Kağıthane İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, incelenen seçim sonuç tutanaklarına göre, aldığı oy sayısında herhangi bir azalma görülmediği ve başvurusunun yersiz, mesnetsiz olduğu gerekçeleriyle itirazını reddettiği Kara, bu kez de İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na gelerek, ret kararına yönelik itirazda bulundu.

- "Partiler ittifak yapınca önüm açıldı"

İtirazıyla ilgili konuşan Kara, yüzde 10'dan fazla oy beklediğini ve bunun yaklaşık 50 bin oya denk geldiğini söyleyerek, "50 yıldan fazladır Kağıthane'de ikamet ediyorum. MHP ile AK Parti ve CHP ile İyi Parti ittifak yapınca açıldı önüm. 2014 seçimlerinde de şu anda yapılanın aynısını bana yaptılar. Bayburtlu olduğum için MHP, AK Parti oyu direkt üstüme geliyor. HDP oyu da CHP oyu da üstüme geliyor komple." dedi.

Kağıthane'de kendisine verilen oyları, yüzde 10'dan yukarı, 50 bin alt, 80 bin de üst sınır olarak beklediğini söyleyen Kara, itirazının kabul edilmemesi durumunda Ankara'ya giderek Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağını da sözlerine ekledi.

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