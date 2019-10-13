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Kağıthane'de Barış Pınarı Harekatına konvoylu destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 00:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin başlatmış olduğu, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Kağıthane'de toplanan vatandaşlar, araçlarına astıkları Türk Bayraklarıyla İstanbul turu attı.

Kağıthane'de Barış Pınarı Harekatına konvoylu destek

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE'nin başlatmış olduğu, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Kağıthane'de toplanan vatandaşlar, araçlarına astıkları Türk Bayraklarıyla İstanbul turu attı.
Kağıthane Hasbahçe'de bir araya gelen vatandaşlar, araçlarına Türk Bayrağı asarak konvoy için hazırlık yaptı. Yapılan hazırlığın ardından hep birlikte İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, sık sık "Şehitler ölmez Vatan bölünmez" sloganı attı.

DESTEK OLMAK İÇİN
Grup adına Tarık Yasin adlı vatandaş basın açıklaması yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu operasyona destek olmak ve askerlere moral vermeyi amaçladıklarını belirten Yasin, "Bugün Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimize destek olmak için toplandık. Bu grupla birlikte yaklaşık 100 araç ile konvoy yapacağız. Amacımız, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu artırarak onlara destek olmak. Bu desteği onlara hissettirebilmek" dedi. Yapılan açıklamanın ardından yaklaşık 100 araçlık konvoy, hareket ederek İstanbul turu attı.
(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de Barış Pınarı Harekatına konvoylu destekKağıthane'de Barış Pınarı Harekatına konvoylu destekKağıthane'de Barış Pınarı Harekatına konvoylu destekKağıthane'de Barış Pınarı Harekatına konvoylu destek

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