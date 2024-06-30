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56 dakika önce

Kağıthane'de beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü

Kağıthane'de, virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Beton mikserinin devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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