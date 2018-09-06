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KAĞITHANE'DE BIÇAKLI-SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 00:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Kağıthane'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçak ve silahlar konuştu.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Kağıthane'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçak ve silahlar konuştu. Bir kişi bıçakla, bir kişi de silahla yaralandı. Olayda kullanılan silah kavganın yaşandığı sokakta bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kağıthane Zincirlidere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

GELDİĞİ ARABAYLA HASTANEYE GİTTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralı ise, olay yerine geldiği otomobil ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

OLAYDA KULLANILAN SİLAH SOKAKTA BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada olayda kullanılan silah ve bıçağı sokakta buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polisi ekiplerinin çalışması
-Yerdeki tabanca
-Polisin tabancayı incelemesi
-Toplanan vatandaşlar
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler

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