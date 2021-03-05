Kağıthane’de bir adam, evde tartıştığı eşini bıçakladı. Yaralı kadın cam havliyle kendini banyoya kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kocayı kapıyı açması konusunda ikna etmeye çalışıyor.
Kağıthane’de bir adam, evde tartıştığı eşini bıçakladı. Yaralı kadın cam havliyle kendini banyoya kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kocayı kapıyı açması konusunda ikna etmeye çalışıyor.
Kağıthane’de bir adam, evde tartıştığı eşini bıçakladı.
Kağıthane’de bir adam, evde tartıştığı eşini bıçakladı. Yaralı kadın cam havliyle kendini banyoya kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kocayı kapıyı açması konusunda ikna etmeye çalışıyor.