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Kağıthane’de bir binanın bodrum katında bulunan marangoz atölyesinde yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 07:19 | Son Güncelleme

Kağıthane’de bir binanın bodrum katından bulunan marangoz atölyesinde yangın çıktı.

Kağıthane’de bir binanın bodrum katından bulunan marangoz atölyesinde yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği iş yerinde çıkan yangın diğer katlara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 01:00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Sinan Paşa Caddesi’nde bulunan bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir binanın bodrum katında bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini göre mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bina içerisinde bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşarken atölyede çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Atölyede çıkan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken işyerinde büyük hasar oluştu.

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