Kağıthane'de bir binanın istinat duvarında çökme (2)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle binalar boşaltılırken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Merkez Mahallesi Kaan Sokak'ta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki binalar boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alanı şerit çekerek, kapattı. Olayda yaralanma ya da can kaybının olamadığı öğrenildi.

