HABER

Kağıthane'de bir binanın istinat duvarında çökme (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü.

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Merkez Mahallesi Kaan Sokak'ta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alanı şerit çekerek, kapattı. Olayda yaralanma ya da can kaybının olamadığı öğrenildi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"

İstinat duvarı çöken binada oturan Fatma Çetin, "içeride namaz kılıyordum. Büyük bir gürültü duydum. Koştum balkona baktım ki burası çökmüş. Çok korktum. Büyük bir gürültü geldi deprem oluyor sandım. Bizim binada şu anda bir şey yok ama alt katlarda olabilir. Belediye bize yardım etsin. Bu kış ortasında nereye gidelim? Gidecek bir yerimiz yok. Sanırım yağmur nedeniyle çöktü. Bir aydan beri söylüyorum komşulara 'su gidiyor bu binanın altına, bu bina çökecek. Yardımcı olun' diyorum kimse ilgilenmiyor" dedi.

(FOTOĞRAF

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Sahte plakayla işçi taşıyan sürücüye 5 bin lira cezaSahte plakayla işçi taşıyan sürücüye 5 bin lira ceza
37 yaban ördeği öldüren avcılara 22 bin 595 lira ceza37 yaban ördeği öldüren avcılara 22 bin 595 lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.