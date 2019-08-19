Kağıthane’de bir inşaat firmasından pes dedirten yıkım

Kağıthane’de bir inşaat firması mahkeme kararı olmadan içerisinde yaşayanlara aldırmadan bir arazideki 6 gecekondudan 4’ünü yıktı. Vatandaşların kendilerini dışarı zor attıkları kaçak yıkım belediye ve polis ekiplerinin devreye girmesiyle sona erdi.

Kağıthane, Hamidiye Mahallesi’nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Orman vasfını yitirmiş arazilerden birine yapılan 6 gecekondunun tapusunu alan bir inşaat firması mahkeme kararı almadan yıkım için harekete geçti. Belediye ve emniyet birimlerine de bilgi vermeyen firmaya ait bir kepçe öğlen saatlerinde gecekonduların bulunduğu bölgeye gelerek çalışmaya başladı. Gecekondu sakinlerinin evlerini boşaltmalarına fırsat vermeyen firma çalışanları, kural gözetmeksizin gecekonduları yıkmaya başladı. Bunu gören vatandaşlar durumu emniyet ve belediye yetkililerine bildirdi. İhbar edildiklerini fark eden çalışanlar yıkım çalışmasını durdurarak kayıplara karıştı.

İnşaat firmasının mahkeme kararı almadan ve herhangi bir bilgi vermeksizin yıkım gerçekleştirdiğini belirten Savaş Urlu, “Mahkeme süresi uzun süreceği için bir anda, karar olmadan, tebligatsız ve bilgi vermeksizin kapımıza dayandılar. Şehir dışına çıkacağım için annemin yanına geldim. 30 kişi toplanıp gelmişler. Bir gürültü koptu. Kapıyı açtığımda kepçe üzerimize geliyordu. Elektrik ve su tesisatları kesilmeden evleri üzerimize yıktılar. Bir genç kardeşimiz zor kurtuldu. Bu tamamen bir eşkıyalıktır. Başlarında da bir avukat vardır. Mesleğim adına çok üzüldüm. Polis çağırdığımızda da hepsi kaçtı’’ ifadelerini kullanarak yaşanan duruma tepki gösterdi.