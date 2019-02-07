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Kağıthane'de bir iş merkezinde yangın (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 19:48 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de 3 katlı bir iş merkezinin üst katında bulunan tekstil atölyesinde elektrik panosundan kaynaklandığı ileri sürülen yangın çıktı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de 3 katlı bir iş merkezinin üst katında bulunan tekstil atölyesinde elektrik panosundan kaynaklandığı ileri sürülen yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan çeşitli işyerlerinin olduğu 3 katlı iş merkezinin en üst katında çıktı. İddiaya göre, en üst katta bulunan tekstil atölyesinin elektrik panosunda küçük çaplı patlamalar olduktan sonra yangın çıktı. Atölyede başlayan yangın daha sonra çatıya sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 5 ilçeden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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