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KAĞITHANE'DE BİR İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:55 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA
Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler

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